إحباط محاولة اغتيال شخصية إسرائيلية في قبرص

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية صباح يوم الاثنين النقاب عن إحباط محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي كبير في الجزيرة القبرصية.



ونقلت القناة العبرية عن وسائل اعلام في قبرص تأكيدها، أن الملياردير ورجل الاعلام الإسرائيلي "تيدي ساغي"، نجا من محاولة لاغتياله في الجزيرة.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن مواطنا اذريا يحمل جواز سفر روسيا، اعتقل وبحوزته مسدس وكاتم لصوت، وبعد خضوعه للتحقيق تبين نيته اغتيال ساغي.



وتتحدث تقارير أخرى أن أجهزة استخبارات أجنبية انذرت سلطات قبرص بالخطة لاستهداف ساغي.



وجاء من الشركات التابعة لرجل الاعمال أن الحديث يدور عن احباط محاولة إيرانية لاستهداف مواطنين إسرائيليين في قبرص وليس ساغي نفسه.