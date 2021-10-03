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أردوغان يرد على الشائعات حول مرضه بنشر مقطع فيديو خلال ممارسته رياضة كرة السلة

الإثنين 04 أكتوبر 2021 03:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يرد على الشائعات حول مرضه بنشر مقطع فيديو خلال ممارسته رياضة كرة السلة



أنقرة/سما/

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مقطع فيديو خلال ممارسته رياضة كرة السلة، فيما قالت وسائل إعلام تركية، إنها "ردا على شائعات حول صحته".

وظهر أردوغان، خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" وهو يسدد كرة في الشبكة، قائلا: "التدريبات مهمة جدا للصحة، أحاول أيضا التدريب لثلاثة أيام في الأسبوع، لأنها تمنحني حيوية في الحركة".


​من جهتها، قالت "صحيفة زمان" التركية، إن "الرئيس، رجب طيب أردوغان، قرر الرد على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول مرضه، من خلال المشاركة في مباراة لكرة السلة"، مشيرة إلى أن هذه الرسالة لم تكن الوحيدة التي أكد أردوغان من خلالها صحته الجيدة.

وكان الخبير الأمريكي في شؤون تركيا ستيفن أ.كوك، قال في مقاله في "مجلة فورين بوليسي"، إن "الرئيس أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها زيادة النسيان، مشاكل التنفس، الارتباك، القيء".

#رجب طيب اردوغان #كرة السلة

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