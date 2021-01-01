جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة السابعة وترتيب أفضل الهدافين

انتزع فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ليفربول الذي تعادل مع ضيفه مانشستر سيتي (2-2) مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة "للبريمير ليغ".
وتربع تشيلسي على عرش صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.
بينما تعادل فريق ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي (2-2) بعد "الملحمة الكروية" التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "أنفيلد".
وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الجولة السابعة:
1- تشيلسي، 16 نقطة
2- ليفربول، 15 نقطة
3- مانشستر سيتي، 14 نقطة
4- مانشستر يونايتد، 13 نقطة
5- إيفرتون، 14 نقطة
6- برايتون، 14 نقطة
7- برينتفورد، 12 نقطة
8- توتنهام هوتسبير، 12 نقطة
9- وست هام يونايتد، 12 نقطة
10- أستون فيلا، 10 نقاط
11- أرسنال، 10 نقاط
12- وولفرهامبتون، 9 نقاط
13- ليستر سيتي، 8 نقاط
14- كريستال بالاس، 7 نقاط
15- واتفورد، 7 نقاط
16- ليدز يونايتد، 6 نقاط
17- ساوثهامبتون، 4 نقاط
18- بيرنلي، 3 نقاط
19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط
20- نورويتش سيتي، نقطة واحدة.
وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة:
1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 6 أهداف
- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 6 أهداف
3- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 5 أهداف
4- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف
- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 4 أهداف
- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 4 أهداف
- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 4 أهداف
8- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 3 أهداف
- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – 3 أهداف
- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 3 أهداف
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف
- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 3 أهداف
- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف
- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 3 أهداف
- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 3 أهداف
- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 3 أهداف.
- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف
- الإنجليزي أندروس تاونسيند (إيفرتون) – 3 أهداف.