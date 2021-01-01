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لبنان يتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي بخرق حدوده "جوا وبحرا"

الإثنين 04 أكتوبر 2021 03:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي بخرق حدوده "جوا وبحرا"



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني أن "طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الحدود اللبنانية جوا، فيما خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية".

وقال الجيش اللبناني في بيان له، إنه "بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 14:05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة شكا باتجاه الجنوب وصولا إلى بلدة الناقورة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14:30 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

وأضاف أنه "متابعة موضوع الخرق تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان آخر، قال الجيش إنه "بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 9:14، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 11 دقيقة ولمسافة حوالي 185 مترا".

وتابع أنه: "بتاريخ 2 /10 /2021 الساعة 19:05، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالي 166 مترا".

#لبنان #جيش الاحتلال الإسرائيلي

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