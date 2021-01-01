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بالفيديو: وفاة شاب مصري أثناء صلاة قيام الليل بمقر عمله

الإثنين 04 أكتوبر 2021 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: وفاة شاب مصري أثناء صلاة قيام الليل بمقر عمله



وكالات

وثق مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في مصر، لحظة وفاة شاب في الإسكندرية ساجدًا أثناء الصلاة بمقر عمله بمنطقة سموحة.

وكشفت كاميرات المراقبة أن أحمد السيد 39 عاما فرد أمن بمركز أشعة بمنطقة سموحة كان يؤدي صلاة قيام الليل وحيدًا بمقر عمله.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول، عند دقات الساعة الثانية و51 دقيقة صباح يوم 29 سبتمبر الماضي، سقط «أحمد» على سجادة الصلاة ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وبحسب التعليقات من مقربين من المتوفى فإن أحمد متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم طفلة في المرحلة الإعدادية ويقيم في منطقة الحضرة في وسط الإسكندرية.


ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين عديدة من بينها «حسن الخاتمة، ما الذي بينك وبين ربك، من عاش على شيء مات عليه».

ونعى المدونون الراحل بكلمات مؤثرة: «ماذا بينك وبين الله يا أحمد.. زميلنا توفى وهو يصلي قيام الليل.. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة».

#وفاة #مصر #شاب مصري #قيام الليل

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