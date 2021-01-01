الاحتلال يغلق الطريق الفرعية الجنوبية ليعبد بالسواتر الترابية وينصب حاجزا عسكريا

جنين /سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الطريق الفرعية جنوب يعبد بالسواتير النرابية المؤدية إلى منطقة أمريحة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين، وشرعت بتفتيش المركبات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على حاجز عسكري نصبوه على مفترق كفيرت -يعبد الواصل لحاجز "دوتان" العسكري وطولكرم وفتشوها ودققوا في هويات ركابها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، في خطوات استفزازية ونشرت تعزيزات عسكرية في محيط البلدة بين كروم الزيتون، وكثفت من تواجدها في محيط قريتي مركة ونزلة زيد.

يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لسياسة الاقتحامات المتواصلة والمداهمات للمنازل واعتقالات، ونصب الحواجز.