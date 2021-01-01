أبو جزر: بطولة غرب آسيا هي أفضل إعداد للتصفيات الآسيوية في الأردن

رام الله /سما/

قال المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي إيهاب أبو جزر، إن بطولة غرب آسيا هي أفضل إعداد للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في الـ25 من الشهر الجاري بالعاصمة الأردنية عمان أمام منتخبي الأردن وتركمنستان والمؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

وأعرب أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي لبطولة غرب آسيا تحت 23 المقامة في الدمام، عن شكره لاتحاد غرب آسيا على تنظيم هذه البطولة في هذا الوقت الصعب وللمملكة العربية السعودية على استضافتها للبطولة في ظل الظروف التي نمر فيها بسبب الوباء العالمي.

وأضاف أن المنتخب الأولمبي لم يتح له التجمع بالشكل المطلوب، ولم يلعب سوى مباراة تحضيرية واحدة أمام المنتخب الكويتي، وبطولة غرب آسيا هي أفضل تحضير للتصفيات الآسيوية في الأردن، بعد أن أوقعتنا القرعة في مجموعة ليست بالسهلة أمام المنتخب العراقي واللبناني والاماراتي.

بدوره، اعتبر المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي ميروسلاف سوكوب أن المجموعة الثانية تضم منتخبات قوية تملك طموحات متشابهة وهو ما سيجعل التنافس حاضراً من ناحيته، نوه مدرب المنتخب اللبناني جمال طه إلى أن العامين الماضيين كانا صعبان على الجميع وتأثرت تحضيرات معظم المنتخبات، لكن رغم ذلك عمل الاتحاد اللبناني كل جهده لإعداد المنتخب الذي يشكل رافداً مهما للمنتخب الأول.

فيما استعرض مدرب المنتخب الإماراتي دينيس سيلفا التحضيرات السابقة لفريقه، متحدثا عن أهمية البطولة بالنسبة لديه ولبقية المنتخبات.

ويفتتح منتخبنا لقاءاته في دور المجموعات بملاقاة المنتخب العراقي يوم غد الاثنين على ستاد الأمير محمد بن فهد عند الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت السعودية، قبل أن يواجه المنتخب اللبناني في الجولة الثانية يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، فيما يلتقي المنتخب الإماراتي في الجولة الثالثة يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان منتخبنا الأولمبي قد أجرى تدريبه الأخير على الملعب المخصص للتمرين قبيل لقائه شقيقه العراقي يوم غد الاثنين، فيما سيلعب بالزي الأحمر في أول لقائين أمام المنتخبين العراقي واللبناني والزي الأبيض في لقائه الثالث أمام المنتخب الاماراتي.

وبحسب الجدول، ستقام في اليوم الأول من البطولة 4 تشرين الأول/ أكتوبر خمس مباريات، بحيث يشهد ستاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر عند الساعة 5:45 مساء بتوقيت السعودية مباراة الأردن وعُمان، وعند 8:45 مساء مباراة اليمن والكويت، فيما يشهد ستاد الأمير محمد بن فهد مباريات فلسطين والعراق عند 3:30 عصرا، والإمارات ولبنان عند 6:30 مساء، وأخيرا البحرين وسوريا عند 9:30 مساء.