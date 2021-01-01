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اللجنة الوطنية تعقد اجتماعاً مع مؤسسات وجمعيات ثقافية في غزة

الأحد 03 أكتوبر 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية تعقد اجتماعاً مع مؤسسات وجمعيات ثقافية في غزة



غزة /سما/

 عقدت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأحد، في مقر اللجنة الوطنية بالمحافظات الجنوبية في مدينة غزة، برئاسة علي زيدان أبو زهري، وبحضور أمين عام اللجنة دوّاس دوّاس، اجتماعا مع مؤسسات وجمعيات ثقافية في غزة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، لتعزيز الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات عمل اللجنة الوطنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وما تقدمه المنظمات الدولية المتخصصة من برامج ومشاريع وسياسات وفرص للدول المختلفة في الحقول التربوية والثقافية والعلمية.

واستعرض ممثلو المؤسسات الثقافية في المحافظات الجنوبية واقع المؤسسات الثقافية وأبرز التحديات التي تواجهها.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل في سبيل دعم وتمكين هذه المؤسسات، والبحث في آفاق تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة عبر اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة.

#اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم #غزة

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