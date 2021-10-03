شاهد: هدف مارادوني لمحمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي

لندن/سما/
أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في "الملحمة الكروية" بين فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن "الفرعون" صلاح من مراوغة عدة لاعبين بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".
الدوري الانجليزي. : ليفربول 2 - 1 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح كاملا مع الاعادات— السبت الممتاز (@cafcl_4) October 3, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/JeJ4HINnCS
هدف محمد صلاح من زاوية تانية عالمي ????????????pic.twitter.com/H1aQXSNSzH— Liverpool بالعربى ???????? (@lfc_belaraby) October 3, 2021