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شاهد: هدف مارادوني لمحمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي

الأحد 03 أكتوبر 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدف مارادوني لمحمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي



لندن/سما/

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في "الملحمة الكروية" بين فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن "الفرعون" صلاح من مراوغة عدة لاعبين بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

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