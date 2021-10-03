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تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

الأحد 03 أكتوبر 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)



لندن/سما/

حسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

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