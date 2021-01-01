فيديو يُبث لأول مرة لأسرى "نفق جلبوع" لدى دخولهم مسجد الناعورة

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل اعلام عبرية ، مساء الأحد، صورا و تسجيل فيديو بثته القناة 12 العبرية لأسرى "نفق جلبوع" لدى دخولهم مسجد الناعورة بعد تحررهم.

وقالت القناة الـ"12" العبرية: "إنّ الصور التي نشرتها من فيديو بثته هذا المساء، هي لأسرى سجن جلبوع لدى دخولهم مسجد الناعورة بعد تحررهم".



وحصل موقع يديعوت أحرنوت على فيديوهات من كاميرات مراقبة تظهر الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع في الساعات الأولى بعد الهروب.

ووفق الموقع العبري:" المشاهد توضح دخولهم إلى مسجد في قرية الناعورة وهم يحملون حقائب حيث مكثوا الساعات القليلة الأولى بعد الهروب ثم قرروا الانقسام إلى أزواج.















وقدمت نيابة الاحتلال صباح اليوم الأحد، لما تسمى "محكمة صلح الناصرة" لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بنداً، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.

ومن خلال لائحة الاتهام، تم إسقاط البنود الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى الستة من قبل مخابرات وشرطة الاحتلال.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسيرين الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الماضي شرق مدينة جنين، والأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة.

ويوم الخميس الماضي، أقدمت إدارة سجون الاحتلال، على تفريق الأسرى في عزل خمسة سجون مختلفة.

ونقل الأسيران محمود العارضة ومناضل انفيعات إلى عزل سجن (أيالون الرملة)، والأسير زكريا الزبيدي إلى عزل سجن (إيشل)، والأسير محمد عارضة إلى سجن (عسقلان)، والأسير أيهم كممجي إلى عزل سجن (اوهلي كيدار) في بئر السبع، والأسير يعقوب قادري لعزل سجن (ريمونيم).