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كفر قاسم: تمديد اعتقال ثلاثة شبان للاشتباه بـ"الاعتداء على عناصر شرطة"

الأحد 03 أكتوبر 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كفر قاسم: تمديد اعتقال ثلاثة شبان للاشتباه بـ"الاعتداء على عناصر شرطة"



القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة شبان مشتبهين بالاعتداء على عناصر شرطة في مدينة كفر قاسم، ليلة الخميس - الجمعة الماضية، لمدة خمسة أيام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت سراح شابين اعتُقلوا كذلك بشبهة الاعتداء على أفرادها في مدينة كفر قاسم، بعد أن تبين عدم وجود صلة لهما بالحادث.

وتنسب الشرطة للمشتبه بهم تهم "الاعتداء على شرطي على خلفية عملية اعتقال، والاعتداء على شرطي لمنعه من تنفيذ اعتقال، والتعرض لشرطي أثناء ظروف مشددة، والاعتداء على شرطي أثناء الخدمة.

وعلم أن اثنين من المعتقلين هما من مدينة كفر قاسم، والمعتقل الثالث من قرية كفر برا المجاورة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنه "مواصلة لحادثة الاعتداء على رجال الشرطة يوم الجمعة في كفر قاسم، تم تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وقالت مصادر محلية إن "أفراد من الحراسة اقتادوا شخصا يشتبه بتورطه بجريمة سرقة وأرادوا التحقيق معه إلا أن أفراد الشرطة أصروا على اقتحام المبنى".

وأوضحت المصادر أن "المواجهة تطورت بعد أن قام أفراد من شركة الحراسة بإدخال المشتبه به إلى مبنى تابع للبلدية، إذ توجد مكاتب الشركة أيضا، للتحقق من الشبهات، فيما أصرت الشرطة على الاقتحام واعتدت على أحد الحراس بصاعق كهربائي".

ووقعت المشاجرة بين عناصر الشرطة والحراس الذين يتبعون للبلدية في كفر قاسم، ليلة الخميس - الجمعة الماضية.

#محكمة الاحتلال #الشرطة الاسرائيلية

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