9 أسرى يدخلون أعواماً جديدة.. وأحكام بالإداري وتمديد توقيف وإفراجات

رام الله / سما /

دخل تسعة أسرى، اليوم الأحد، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم؛ الأسير نهاد صبحي نبتيتي من طولكرم ، الذي دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/10/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير ثائر كايد حماد (41 عاماً) من بلدة سلواد برام الله، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/10/2004 وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير اكرم جمال جودة من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عامه الثامن والاخير في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله بتاريخ 2014/10/2 .

ودخل أسرى عملية إيتمار عامهم السابع على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقالهم بتاريخ 3/10/2015 ،وهم: راغب أحمد محمد عليوي (43 عاماً)، ويحيى محمد نايف حاج حمد (29 عاماً)، وسمير زهير إبراهيم كوسا (39 عاماً)، وزيد زياد جميل عامر (32 عاماً)، وكرم لطفي فتحي رزق (23 عاماً) من سكان مدينة نابلس، وجميعهم محكومون بالسجن بالسجن المؤبد مريتن.

والأسير محمد جمال أبو جبل من مخيم جنين،دخل عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/10/2017.

من جهة أخرى، قررت محكمة الاحتلال أمس، الافراج عن الأسير المحرر المقدسي مدحت العيساوي بعد 11 يوماً من اعادة اعتقاله، بشرط الابعاد عن منزله في العيساوية مدة 18 يوما وغرامة مالية بقيمة 2500 شيكل.

كما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، بحق الأسير يحيى حسن لدادوة من بلدة المزرعة الغربية برام الله ، وقرار اعتقال إداري بحق الأسير موسى مصطفى شريتح من رام الله لمدة 4 أشهر، وكان اعتقل قبل أسبوع، كما جددت الاعتقال الاداري للمرة الرابعة على التوالي للأسير عدي أبو نصار من بيت لحم لمدة 3 أشهر جديدة، وهو معتقل منذ 10 شهور، و للمرة الثالثة على التوالي للأسير عدي عيسى ربيع من دير أبومشعل برام الله لمدة 4 أشهر إضافية .

ومددت المحكمة، اعتقال الأسير مهدي جابر من حي بطن الهوى بسلوان لليوم الاثنين وهو معتقل منذ أسبوعين، والاسير الصحفي عاصم مصطفى الشنار من نابلس لمدة 9 أيام في مركز تحقيق بيتح تكفا، علما أنه اعتقل على معبر الكرامة أثناء سفره للخارج قبل أسبوع ، والأسير المقدسي أحمد سامي أبو سبيتان من بلدة الطور حتى تاريخ 19/10/2021، و الأسير ياسين أحمد بعيرات من رام الله حتى تاريخ 1/11/2021، وهو معتقل منذ 8 شهور.

وأفرج الاحتلال عن الأسير محمود البو من حلحول شمال الخليل بعد 10 سنوات من الاسر، و الأسير محمود رباح حنون من بلدة المزرعة الغربية برام الله بعد اعتقال استمر 17 شهراً، والأسير الفتى سليمان محمد أبو دية من بيت أمر بالخليل بعد اعتقال استمر 13 شهراً.