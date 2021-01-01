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الرئيس يهاتف والد الشهيدة إسراء خزيمية معزيا

الأحد 03 أكتوبر 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف والد الشهيدة إسراء خزيمية معزيا



رام الله / سما /

 هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، المواطن خالد عارف خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين، معزيا باستشهاد ابنته إسراء.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهته، شكر والد الشهيدة خزيمية، الرئيس على الاتصال.

واستشهدت إسراء خزيمية (30 عاما) يوم الخميس الماضي، برصاص قوات الاحتلال قرب باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة، وهي متزوجة ولديها ثلاثة أولاد وبنت، أكبرهم عمره 10 أعوام وأصغرهم عامان.

#الرئيس عباس #الشهيدة إسراء خزيمية

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