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"هنية" يتفقد مشروع إنشاء الحديقة والملعب البلدي بحي الزيتون

الأحد 03 أكتوبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يتفقد مشروع إنشاء الحديقة والملعب البلدي بحي الزيتون



غزة / سما /

أجرى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  زيارة تفقدية لموقع إنشاء الحديقة والملعب البلدي بحي الزيتون شرق مدينة غزة، صباح اليوم السبت، برفقة مصطفى قزعاط عضو المجلس البلدي.

واستمع هنية لتفاصيل بدء المشروع من مهندسي شركة مشتهى للمقاولات التي تتولى تنفيذ المشروع، واطلع على التجهيزات الفنية التي بدأت خطواتها على أرض الواقع.

وعبر هنية عن تقديره لجهود بلدية غزة ومتابعة مصطفى قزعاط عضو المجلس البلدي للمشروع وشكر صندوق إقراض البلديات.

وأكد أن الملعب والحديقة سيخدم شريحة كبيرة من سكان شرق غزة و حي الزيتون وسيوفر مساحة مناسبة للعب وممارسة الهوايات بعد أن كان الحي يفتقد لمثل هذه المساحات الٱمنة للعب.

 وأضاف أن البلدية وعدت بمواصلة الجهد لوضع حي التفاح ضمن أولويات مشاريع إنشاء الملاعب خلال الفترة القادمة.

بدوره ثمن مصطفى قزعاط عضو المجلس البلدي دور عبد السلام هنية في تطوير البنية التحتية للرياضة، والمساهمة في إنجاح الجهود لدعم إنشاء ملعب حي الزيتون، وتمنى أن يتحقق المزيد من المشاريع الهامة لفائدة الرياضة.

يذكر أن ملعب وحديقة حي الزيتون سيقام على مساحة (10) دونمات، بتمويل من صندوق إقراض البلديات بقيمة (500.000) دولار.

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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