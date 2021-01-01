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باريس سان جيرمان ينهار أمام رين في وجود الرباعي المدمر (فيديو)

الأحد 03 أكتوبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان ينهار أمام رين في وجود الرباعي المدمر (فيديو)



باريس/سما/

سقط باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي المباراة جايتان لابورد وفلافيان تايت في الدقيقتين 45 و46.

رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 12 نقطة، ليقفزوا للمركز السابع، بينما تجمد رصيد سان جيرمان عند 24 نقطة، لتتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية.
 
تكتل فريق رين بكثافة عددية أمام مرماه، إلا أن نجوم بي إس جي اخترقوا منطقة الجزاء أكثر من مرة، وهددوا المرمى بفرص خطيرة لنيمار ومبابي ودي ماريا، كما تصدت العارضة لركلة حرة سددها ميسي، بخلاف تسديدة أخرى لإدريسا جايي بجوار القائم.


 
لم يكتف أصحاب الأرض بالدفاع فقط بل هددوا مرمى دوناروما بأكثر من محاولة للمزعج كمال الدين سليمان وجايتان لابورد.
 
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل لابورد الهدف الأول مستغلا سوء التغطية والتمركز من الظهير الأيسر نونو مينديز.

بعد ثوان قليلة من انطلاقة الشوط الثاني، تلقى الفريق الباريسي طعنة قوية بهدف ثان سجله فلافيان تايت بعد تمريرة من لابورد.

انتفض بي إس جي لتضييق الفارق، إلا أن محاولاته كانت جميعها بثلاث محاولات فردية لمبابي من تسديدات خارج منطقة الجزاء.

كما سجل كيليان هدفا، ألغاه حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل، بينما سدد ميسي ركلة حرة بجوار القائم.

ووسط النشاط الباريسي، تهدد مرمى جيانلويجي دوناروما بتسديدتين لتراوري وكمال الدين سليمانا.

قبل ربع ساعة من انتهاء الوقت الأصلي، أجرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان ثلاث تبديلات لتنشيط الصفوف.

لكن نزول فينالدوم وأندير هيريرا وماوروي إيكاردي مكان فيراتي وإدريسا جايي ونيمار، لم يسمن أو يغني من جوع.

بل كاد الطين يزيد بلة على الضيف الباريسي، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد أشرف حكيمي، إلا أن تقنية الفيديو أقرت بعدم صحتها، لتبقى النتيجة على حالها.

احتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، لكن بدا على نجوم باريس سان جيرمان الإرهاق الشديد، وعدم القدرة على مجاراة لاعبي رين، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق لرجال المدرب برونو جينيسيو.

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