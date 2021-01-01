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فيديو: طائرة هندية تعلق في مكان غير متوقع

الأحد 03 أكتوبر 2021 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: طائرة هندية تعلق في مكان غير متوقع



وكالات


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر طائرة تابعة لشركة "طيران الهند" عالقة تحت جسر مشاة على طريق دلهي - جوروغرام السريع خارج مطار دلهي، مما ترك الناس في حيرة من أمر وصول الطائرة إلى ذلك المكان.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المركبات وهي تمر عبر أحد جانبي الطريق السريع، بينما يبدو الجانب الآخر محجوبًا إلى حد كبير من طرف الطائرة العالقة تحت الجسر.


وأكدت شركة الطيران أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها المشتري.

وقال متحدث باسم شركة "طيران الهند": "هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا. لا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له".
وقال مسؤول في مطار دلهي، عند الاتصال به، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة. 

#طائرة #الهند #طيران الهند #دلهي

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