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سبق أن حرضت على قتل أمهات "الإرهابيين الفلسطينيين".. وزيرة داخلية إسرائيل المتشددة تزور الإمارات

الأحد 03 أكتوبر 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبق أن حرضت على قتل أمهات "الإرهابيين الفلسطينيين".. وزيرة داخلية إسرائيل المتشددة تزور الإمارات



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكييد، تزور دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" على موقعها الإلكتروني أن شاكييد المنتمية إلى حزب "يمينا" اليميني سوف تلتقي اليوم مع نظيرها الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

بدورها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن الوزيرة غادرت إلى الإمارات حيث ستحضر، بعد اجتماعها مع نظيرها الإماراتي، مراسم افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو-2020" المقام في دبي.

وتعرف شاكييد بمواقفها اليمينية المتشددة الرافضة لأي اتفاق مع الفلسطينيين وأي صفقة لتبادل الأسرى معهم.

وكانت شاكييد في عام 2014 قد أعادت نشر نص على حسابها في "فيسبوك" وُصف فيه الشعب الفلسطيني بأنه بأكمله "عدو لإسرائيل" مع الدعوة إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية وكل ما فيها من البنى التحتية.

وفي تصريحات علنية لاحقا، حرضت شكد على قتل "الإرهابيين الفلسطينيين" وأمهاتهم وتدمير منازلهم.

وتعرضت شاكييد على خلفية هذه التصريحات لانتقادات شديدة اللهجة واتهامات بالتحريض على إبادة الفلسطينيين، وقالت لاحقا، لدى توليها منصب وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية السابقة، بأن هذه المواقف كانت "خاطئة".

#الداخلية الاسرائيلية #أييليت شاكيد #الامارات #الانتهاكات الإسرائيلية #حزب يمينا

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