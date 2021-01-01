الصحة بغزة توجه رسالة للمواطنين بشان لقاحات كورونا: نسبة الوفيات بالقطاع من أقل النسب عالميا

غزة / سما /

قال نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. مجدي ضهير أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة هي 1 % وهي من أقل النسب المسجلة عالميا , مرجعا ذلك الى مدى الجهود والاجراءات التي بذلتها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية للتعامل مع مرضى كوفيد 19 .

وأوضح نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. مجدي ضهير أن 425 الف مواطن تلقوا التطعيم ضد كوفيد 19 منذ بداية حملة التطعيم الوطني في نهاية فبراير الماضي وحتى الآن بنسبة 40 % , ولا زلنا نتطلع الى الوصول لــ 70 % من الفئة المستهدفة من السكان حتى نحقق المناعة المجتمعية .

وأضاف د. ضهير أن كافة اللقاحات المتوفرة هي لقاحات آمنة وسليمة وتحقق مناعة من 80% الى 90% , وهي نسب ممتازة وتساعد في الحد من التداعيات الخطيرة للاصابة بفيروس كوفيد 19 .

ودعا د. ضهير ذوي الامراض المزمنة و المناعة الضعيفة ومن يتلقون أدوية مثبطة المناعة كمرضى زراعة الكلى والأعضاء ومرضى السرطان ومن يعانون من جلطات الى سرعة التوجه الى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح تجنبا لأي مضاعفات صحية شديدة قد تهدد حياتهم حال اصابتهم بالفيروس .