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"إعصار شاهين": مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان

الأحد 03 أكتوبر 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إعصار شاهين": مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان



مسقط/سما/

أفادت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، بانتشال شخصين من تحت الأنقاض مفارقين الحياة من جراء انهيار جبل في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.


وقالت الوكالة إنه تم "انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية".

وتقع منطقة الرسيل الصناعية في محافظة مسقط، وتبلغ مساحتها 7.9 مليون متر مربع، وتبعد حوالي 15 كيلو مترا من مطار مسقط الدولي.



وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم "شاهين".

العاصفة المدارية بدأت تتكون بالقرب من الساحل الهندي. وبعد دخولها إلى عُمق بحر عُمان، وتأثرها بارتفاع درجة الحرارة في البحر، تحوّلت إلى إعصار مداري، من الدرجة الأولى.

ويتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

#اعصار شاهين #سلطنة عمان #الرسيل

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