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كيف رد حبيب عندما عرض عليه أليكس فيرغسون شرب النبيذ؟

الأحد 03 أكتوبر 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف رد حبيب عندما عرض عليه أليكس فيرغسون شرب النبيذ؟



لندن/سما/

تواجد البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، بملعب "أولد ترافورد"، أمس السبت، لمتابعة لقاء مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأسطورة رياضة الفنون القتالية المختلطة، مرحبا به في "مسرح الأحلام".


وظهر حبيب في إحدى الصور وهو يتجاذب أطراف الحديث مع المدرب الأسطوري ليونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغسون، والعداء الجامايكي الشهير يوسين بولت، ومدافع مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا.

 وتحدث حبيب عن واقعة طريفة وقعت له خلال هذا اللقاء قائلا: "أنا لا أخجل من كوني مسلما. يعلم جميع أصدقائي أنني آكل الأكل الحلال ولا أشرب الخمر.. اليوم كنا في أولد ترافورد مع باتريس إيفرا، ويوسين بولت، والسير أليكس فيرغسون الذي عرض علي شرب النبيذ".

وأضاف: "لم أعرف كيف أوضح لفيرغسون بأنني مسلم ولا أشرب، لذا قلت له إن فعلت ذلك فسأحطمكم جميعا.. وقد فهموني".

ومعروف عن حبيب عشقه الكبير لكرة القدم، وتشجيعه لنجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرتبط حبيب بعلاقة صداقة برونالدو، حيث سبق للثنائي أن التقيا أكثر من مرة والتقطا سويا صورا تذكارية في عدة مناسبات، كما أكد البطل الروسي في أكثر من مرة، أنه على تواصل دائم مع النجم البرتغالي.

#حبيب نور محمدوف #اليكس فيرغسون #مانشستر يونايتد #أولد ترافورد

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