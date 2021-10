كيف رد حبيب عندما عرض عليه أليكس فيرغسون شرب النبيذ؟

تواجد البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، بملعب "أولد ترافورد"، أمس السبت، لمتابعة لقاء مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأسطورة رياضة الفنون القتالية المختلطة، مرحبا به في "مسرح الأحلام".

Welcome to Old Trafford, Khabib ????7️⃣#MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu