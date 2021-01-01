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تقرير: قبرص على وشك شراء منظومة القبة الحديدية من اسرائيل

الأحد 03 أكتوبر 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: قبرص على وشك شراء منظومة القبة الحديدية من اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مفاوضات متقدمة بين قبرص ومسؤولين اسرائيليين لشراء بطاريات "القبة الحديدية"، وجاء التقرير نقلا عن وكالة الانباء اليونانية "سيغما"، وذكر التقرير انه هذه الايام يتم مناقشة ملائمة المنظومة الامنية الاسرائيلية مع الاحتياجات الامنية القبرصية.  

وذكرت الوكالة اليونانية ايضا ان نيقوسيا ستشتري سفنا قتالية من فرنسا، وقال التقرير ان السفن القتالية الفرنسية الى جانب منظومة "القبة الحديدية" سيشكلون "استجابة شاملة للتهديدات التركية"، وذكرت "يسرائيل هيوم" ان ابرام الصفقة بين اسرائيل وقبرص يمكن ان يغلق الابواب امام اي امكانية لتطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل، لكن قبرص تشكل نقطة حساسة جدا بالنسبة الى انقرة. 

جمهورية شمال قبرص (KKTC) هي دولة معترف بها فقط من قبل تركيا، وتشكل الجزيرة القبرصية عموما مصدرا مركزيا للتوتر في الشرق الاوسط وبين انقرة واثينا على وجه الخصوص، وبلغ التوتر في قبرص الى اوجه قبل ثلاثة اشهر بسبب الوضع في منتجع فاروشا. 

وذلك بعد ان اعلنت جمهورية شمال قبرص بدعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استئناف فتح المنتجع المهجورة بصورة تتناقض مع القانون الدولي، وهي خطوة ادت الى تقديم شكوى من قبل نيوقسيا الى مجلس الامن الدولي، والمنتجع مغلق منذ عام 1974 بعد الغزو التركي لقبرص وبقي منطقة عسكرية مغلقة. 

#قبرص #القبة الحديدية #اسرائيل

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