الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

رام الله / سما /

سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، 35 آلية لصالح مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة في المحافظات الشمالية، ضمن الدفعة الأولى من مشروع المنحة اليابانية لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة، والذي يغطي كافة محافظات الوطن.

وحضر مراسم استلام الآليات، مدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح، وعدد من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة، والمدراء التنفيذيين للمجالس المستفيدة من المشروع، إضافة لممثلين عن شركة البرج.

وأكد الصالح أهمية هذا المشروع، الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع هام وحيوي وهو قطاع النفايات، ودوره في تحسين البيئة المعيشية، وحماية البيئة والطبيعة، مشيرا إلى أن الآليات التي جرى تسليمها هي جزء من المنحة الكلية التي تصل إلى 100 آلية سيتم تسليمها قريبا، وقبل نهاية العام الجاري.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تساهم هذه المنحة المشكورة من الحكومة اليابانية، في دعم جهود مجالس الخدمات المشتركة للقيام بهامها على أكمل وجه، والارتقاء بالخدمة، مشيراً إلى أن هذه المنحة ستعمل على زيادة عدد الآليات العاملة في مجال جمع النفايات، وبالتالي مضاعفة الجهود الرامية لإيجاد بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.