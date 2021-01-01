  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الأحد 03 أكتوبر 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة



رام الله / سما /

سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، 35 آلية لصالح مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة في المحافظات الشمالية، ضمن الدفعة الأولى من مشروع المنحة اليابانية لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة، والذي يغطي كافة محافظات الوطن.

وحضر مراسم استلام الآليات، مدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح، وعدد من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة، والمدراء التنفيذيين للمجالس المستفيدة من المشروع، إضافة لممثلين عن شركة البرج.

وأكد الصالح أهمية هذا المشروع، الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع هام وحيوي وهو قطاع النفايات، ودوره في تحسين البيئة المعيشية، وحماية البيئة والطبيعة، مشيرا إلى أن الآليات التي جرى تسليمها هي جزء من المنحة الكلية التي تصل إلى 100 آلية سيتم تسليمها قريبا، وقبل نهاية العام الجاري.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تساهم هذه المنحة المشكورة من الحكومة اليابانية، في دعم جهود مجالس الخدمات المشتركة للقيام بهامها على أكمل وجه، والارتقاء بالخدمة، مشيراً إلى أن هذه المنحة ستعمل على زيادة عدد الآليات العاملة في مجال جمع النفايات، وبالتالي مضاعفة الجهود الرامية لإيجاد بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح

الأكثر قراءة اليوم

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

أسعار صرف العملات

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة توجه رسالة للمواطنين بشان لقاحات كورونا: نسبة الوفيات بالقطاع من أقل النسب عالميا

مسؤول اسرائيلي بارز يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: هذه إحدى البدائل التي تريد مصر تقديمها لحمـاس

مصادر فلسطينية: الولايات المتحدة تفتتح قنصليتها في القدس الشرقية بعد اسابيع

12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

كشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. لماذا فكر الأسرى بضم زكريا الزبيدي إلى خطة الهروب؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية