  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة أبو أحمد فؤاد مع وزير الخارجية السورية

الأحد 03 أكتوبر 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة أبو أحمد فؤاد مع وزير الخارجية السورية



دمشق /سما/

التقى ظهر اليوم وفد من المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام، وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد تم فيه تناول التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومقاومة شعبنا الباسلة لمخططات وسياسات الكيان الصهيوني القائمة على توسيع الإستيطان وتعميق الإحتلال الإستعماري  لفلسطين، ونفي أي حقوق سياسية وتاريخية له في وطنه وأرضه التاريخية.

كما تم استعراض أشكال المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني في القدس وبيتا وغيرها في مدن وبلدات وقرى الضفة، وما حققته معركة سيف القدس من إنجازات كبرى منها ما أعاد للصراع مع الكيان الصهيوني طابعه الشامل والمفتوح، والتأكيد على ضرورة البناء على ما تحقق   والتصدي لمحاولات إجهاضها، ومنها إعادة زرع الأوهام من جديد بإمكانية إحياء عملية سياسية من خلال المفاوضات. 

كذلك، استعرض وفد الجبهة الشعبية ما يترتب على استمرار حالة الإنقسام في الساحة الفلسطينية من مفاقمة معاناة شعبنا، ومن انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية وحالة التضامن العربي والدولي معها، مشيرًا في ذات الوقت لدور  الكيان الصهيوني وبعض الأطراف المعادية في العمل على استمرار الإنقسام وتكريسه للبناء عليه في تقديم وتقدم مخططات التصفية.

وبهذا الصدد تطرق الوفد إلى المبادرات والجهود التي تبذلها الجبهة الشعبية من أجل إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتأكيد على أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية هو المدخل الرئيسي لذلك.

وختم وفد الجبهة بتثمين موقف سوريا ورئيسها من القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، وتضامنه مع سوريا في مواجهة المخططات التي تستهدفها وتستهدف دورها ومكانتها في  مقاومة المخططات التي تستهدف الأمة العربية والمصالح العليا لشعوبها.

بدوره ، أكد وزير الخارجية على تمسك سوريا بموقفها القومي من القضية الفلسطينية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني وتقديره لحالة الصمود التي يمثلها، وأن الصعوبات التي تواجهها سوريا لن تحول عن استمرارها في تبني هذه السياسة.

#الجبهة الشعبية #الخارجية السورية #الانقسام الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

أسعار صرف العملات

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي بارز يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: هذه إحدى البدائل التي تريد مصر تقديمها لحمـاس

مصادر فلسطينية: الولايات المتحدة تفتتح قنصليتها في القدس الشرقية بعد اسابيع

12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

كشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. لماذا فكر الأسرى بضم زكريا الزبيدي إلى خطة الهروب؟

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية