  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته في مختلف محافظات الوطن.. لهذا الهدف

الأحد 03 أكتوبر 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته في مختلف محافظات الوطن.. لهذا الهدف



رام الله / سما /

 قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مجلس الوزراء قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر القادمة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأضاف ملحم، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في ضوء ما حققته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل الأسبوع الماضي من نتائج إيجابية؛ التقى خلالها رئيس الوزراء، والوزراء، مع جميع المكونات المجتمعية والعشائرية في المحافظة، ما سمح بالاقتراب من قضايا الناس وملامسة اهتماماتهم، والإجابة على أسئلتهم، وإيجاد الحلول الممكنة لمجمل تلك القضايا.

وأوضح أن استئناف عقد اجتماعات مجلس الوزراء في جميع محافظات الوطن، يأتي في أعقاب التحسن الذي تشهده الحالة الوبائية، التي حالت دون الاستمرار في تلك الخطوة التي بادرت إليها الحكومة في الأشهر الأولى من تشكيلها وذلك بعقد اجتماع في قرية فصايل بالأغوار.

وشدد ملحم على أهمية عقد تلك الاجتماعات تباعا في جميع محافظات الوطن، وفق جداول زمنية، تحقيقا للغاية المرجوة منها بالوقوف على مطالب المواطنين في تلك المحافظات، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف السيطرة على أراضيهم، وقتل أبنائهم، وهدم منازلهم، والاستيلاء على أملاكهم.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #مجلس الوزراء #المحافظات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

أسعار صرف العملات

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي بارز يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: هذه إحدى البدائل التي تريد مصر تقديمها لحمـاس

مصادر فلسطينية: الولايات المتحدة تفتتح قنصليتها في القدس الشرقية بعد اسابيع

12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

كشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. لماذا فكر الأسرى بضم زكريا الزبيدي إلى خطة الهروب؟

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية