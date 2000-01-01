  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتضامن مع سلطنة عمان عقب إعصار "شاهين"

الأحد 03 أكتوبر 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتضامن مع سلطنة عمان عقب إعصار "شاهين"



رام الله / سما /

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن تضامنه الكامل مع سلطنة عمان، في مواجهة تأثيرات الحالة المدارية لإعصار "شاهين"، الذي تتعرض له.

وقال الرئيس عباس خلال رسالة التضامن: "نُتابع بقلق كبير أنباء تأثيرات الحالة المدارية لإعصار شاهين الذي تتعرض له السلطنة الشقيقة، وما يصاحبه من هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة".

وعبّر عن تضامنه التام والكامل، مع الحكومة العمانية، وللشعب العماني في هذا الحدث المناخي الصعب، مُضيًا: "نحن واثقين بحكمتكم وخبرتكم والطواقم العمانية الباسلة في التصدي لآثار هذا الإعصار".

#الرئيس عباس #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي بارز يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: هذه إحدى البدائل التي تريد مصر تقديمها لحمـاس

مصادر فلسطينية: الولايات المتحدة تفتتح قنصليتها في القدس الشرقية بعد اسابيع

12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

كشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. لماذا فكر الأسرى بضم زكريا الزبيدي إلى خطة الهروب؟

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية