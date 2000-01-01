الرئيس عباس يتضامن مع سلطنة عمان عقب إعصار "شاهين"

رام الله / سما /

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن تضامنه الكامل مع سلطنة عمان، في مواجهة تأثيرات الحالة المدارية لإعصار "شاهين"، الذي تتعرض له.

وقال الرئيس عباس خلال رسالة التضامن: "نُتابع بقلق كبير أنباء تأثيرات الحالة المدارية لإعصار شاهين الذي تتعرض له السلطنة الشقيقة، وما يصاحبه من هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة".

وعبّر عن تضامنه التام والكامل، مع الحكومة العمانية، وللشعب العماني في هذا الحدث المناخي الصعب، مُضيًا: "نحن واثقين بحكمتكم وخبرتكم والطواقم العمانية الباسلة في التصدي لآثار هذا الإعصار".