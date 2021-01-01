مستوطنون يمنعون مزارعين من دخول أراضيهم في خلة حسان

سلفيت /سما/

منع مستوطنون اليوم الاحد مزارعين من الدخول والعمل في أراضيهم ببلدة بديا غرب سلفيت.

وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي يوسف أبو صفية، أن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي للأراضي الزراعية في منطقة خلة حسان الواقعة شمال بلديا وأعاقوا وصول المزارعين للعمل بأراضيهم وقطف ثمار الزيتون.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنين وبمساندة قوات الاحتلال بمنعهم من الوصول لأراضيهم والعمل بها، ومصادرة بعض الآليات أثناء العمل، وذلك من أجل الاستيلاء والسيطرة عليها لصالح المستوطنة.

يشار إلى أن خلة حسان التي تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم مهددة بالتوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة عليها تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.

بدوره حمل محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين في محافظة سلفيت بشكل عام، ومنطقتي خلة حسان ببديا والراس في سلفيت بشكل خاص.

وقال أن الهدف من هذه الاعتداءات هو تنفيذ مخطط اسرائيلي لاقامة مستوطنات اسرائيلية في تلك المناطق.