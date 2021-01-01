غزة: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

غزة / سما /

شارك العشرات اليوم الأحد، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، أمام مقر المفوض السامي بمدينة غزة.

ورفع المشاركون شعارات داعمة للأسرى، تؤكد على رفض سياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب صور بعض الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم أسرى “نفق الحرية”، وذلك في الوقفة التي دعت لها حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال ينفرد بأسرى حركته داخل السجون، ويقوم بتشتيتهم على كافة الغرف والأقسام، ويعزلهم في الغرف المحترقة، ويصادر مقتنياتهم ويسحب الفراش منهم.

وأضاف المدلل “العدو الصهيوني يمتلك غباء كبيرًا إذا اعتقد أنه سينهي حالة النضال والمقاومة وسيكسر إرادة أسرانا، من خلال الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرى”، مشيرًا إلى أن الأسرى سيواصلون نضالهم حتى انتزاع حقوقهم وسينتصرون على السجان ويكسرون سيف الاعتقال الإداري.

من حانبه، حمل مروان أبو النصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة، مؤكدًا بأن الاستمرار في هذه السياسة الإجرامية والتلكؤ في تنفيذ مطالب الأسرى المضربين سيفجر الأوضاع من جديد داخل السجون وخارجها.

ودعا أبو النصر المؤسسات الرسمية الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات الدولية، من أجل وقف الهجمة الممنهجة على الأسرى.

وقال إنه “لا بد من تحرك دبلوماسي وقانوني وتقديم ملف متكامل يتضمن تفاصيل هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية؛ لإدانة قادة الاحتلال وضباط مصلحة السجون وتقديمهم كمجرمي حرب إلى هذه المحاكم”.