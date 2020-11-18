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هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للمحكمة العليا للطعن بقرار الاعتقال الإداري بحق 3 أسرى

الأحد 03 أكتوبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للمحكمة العليا للطعن بقرار الاعتقال الإداري بحق 3 أسرى



رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الأحد، بالتماس لما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسرى (محمود نزال، مصطفى سلهب، ومجدي أبو جلدة).

وأوضحت الهيئة أن الأسير محمود نزال معتقل منذ تاريخ 18/11/2020، حيث صدر بحقه أول قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وتم تجديده مرتين. في حين اعتقل الأسير مصطفى سلهب يوم 13/12/2020 وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وتم تجديده مرة أخرى بتاريخ 12/06/2021.

أما الاسير مجدي أبو جلدة فقد اعتقل بتاريخ 30/12/2020 وحكم إداريا 6 شهور، وجدد مرة أخرى يوم 29/06/2021، وفق الهيئة.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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