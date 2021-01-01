زوهار لغانتس: طريق وصولك لرئاسة الحكومة يمر من خلال الليكود

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، لموقع "يديعوت" العبري، اليوم الأحد، إنه "بعد المصادقة على الميزانية، يمكن أن تسقط الحكومة بطريقة واحدة فقط، من خلال تصويت على حجب ثقة بناء عن الحكومة، الذي يمكن أن يحدث من خلال التصويت لصالح مرشح (لرئاسة الحكومة) وليس من الليكود بالضرورة وإنما من حزب آخر".



واعتبر زوهار أنه "في حال إجراء انتخابات قريبًا، فإن معسكر اليمين سيحصل على ما بين 58 0 60 مقعدًا في الكنيست على الأقل، من دون بينيت وساعر (أي حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" اليمينيين) لأنهما لأسفنا انضما إلى معسكر آخر".



وأضاف أنه "عدا ذلك، واضح أن لدى غانتس فرصة أخيرة ليصبح رئيس حكومة. وإذا كان لديه حلم كهذا ويريد تحقيقه، فإن الطريق الوحيدة كي يفعل ذلك هي مع الليكود من خلال اتفاق سياسي. وإذا لم يرغب بذلك، فهذا حقه الكامل".



ويحاول الليكود إسقاط حكومة بينيت لبيد بواسطة وزير الجيش ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس. وتشير توقعات إلى أن خطوات في هذا السياق يمكن أن تحدث بعد مصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، التي تعتبر المهمة الأهم للحكومة الإسرائيلية الحالية، بعد أكثر من ثلاث سنوات بقيت فيها إسرائيل من دون ميزانية.