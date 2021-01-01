برنامج غزة ينظم لقاءات توعوية إرشادية ضمن مشروع رياضة من أجل الابتسامة المرحلة الثانية

غزة / سما /

نظم برنامج غزة للصحة النفسية عددا من اللقاءات التوعوية الإرشادية ضمن أنشطة مشروع رياضة من أجل الابتسامة – المرحلة الثانية (استكمال) وتستهدف اللقاءات مجموعة من أهالي الأطفال المستفيدين من المشروع بهدف توعية وإرشاد الآباء والأمهات في كيفية التعامل مع الضغوط النفسية خلال الأزمات وتعزيز مفاهيم الصحة النفسية المجتمعية عند المشاركين.

وجاءت اللقاءات بعناوين مختلفة تم مناقشتها مع مجموعات الأهالي المشاركين منها موضوع الآثار السلبية لاستخدام الأجهزة الذكية عند الأطفال، وموضوع الضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا.

أدار اللقاءات في نادي الهلال الرياضي بغزة أ. راوية حمام مديرة دائرة التدريب والبحث العلمي في برنامج غزة للصحة النفسية وجاء اللقاء بعنوان آليات التعامل مع الأطفال في سن المدرسة ونقاش مفتوح مع الأهالي عن كيفية التعامل مع أطفالهم في سن المدرسة.

وأدار اللقاء في نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخانيونس أ. أسامة فرينة أخصائي الصحة النفسية في البرنامج، حيث تناول عنوان الضغوط النفسية أسبابها وكيفية التعامل معها.

وفي نادي خدمات المغازي تحدثت الأخصائية النفسية في البرنامج أ. ختام أبو شوارب عن موضوع الضغوط النفسية الناتجة عن أزمة كورونا وكيفية التعامل معها.

وأخيرا في نادي شباب بيت حانون الأهلي تحدث الأستاذ حسن زيادة الأخصائي النفسي في البرنامج عن آثار استخدام الأجهزة الذكية بشكل مفرط عند الأطفال.

وقد حضر اللقاءات عدد من الأطفال والأهالي بالإضافة إلى مشاركة المدربين والمدربات الرياضيين بالأندية الرياضية.

وقد انتهز الحضور الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وطرحوا بعض التساؤلات والقضايا الأسرية على الأخصائيين.

وفي نهاية اللقاء قام الحضور بتعبئة الاستبيانات الخاصة باللقاءات وقد عبر المشاركون عن سعادتهم بحضور هذا النوع من اللقاءات التوعوية لما فيه من فوائد مهمة شاكرين برنامج غزة للصحة النفسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والشراكة الفاعلة مع الأندية الرياضية في تنفيذ مشروع رياضة من أجل الابتسامة.