وفد من البنك الدولي يزور برنامج غزة للصحة النفسية

زار مؤخراً برنامج غزة للصحة النفسية وفد من البنك الدولي ممثلاً بالسيد/ كانثان شانكار مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، ترافقه السيدة/ سميرة حلس مديرة برامج في البنك الدولي، يصاحبهم السيد/ علاء الغلايني مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، حيث التقى الوفد الدكتور ياسر أبو جامع مدير عام البرنامج، والسيد/ قصي أبو عودة مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد، وذلك بهدف الاطلاع على الأوضاع النفسية والاجتماعية والانسانية التي يمر بها قطاع غزة وكذلك بحث سبل التعاون المشترك بين البرنامج والبنك الدولي.

وقد رحب د. أبو جامع بالوفد الضيف، مستعرضاَ مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي مر بها سكان قطاع غزة، وخاصة خلال وبعد الأزمات الأخيرة كجائحة كورونا والعدوان الأخير على القطاع، مقدماً شرحاً حول البرامج والأنشطة والخدمات التي يقدمها برنامج غزة كاستجابة للاحتياجات المجتمعية للسكان، مؤكداً على الاحتياج المتزايد لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والفجوات التي تتعلق بهذه الخدمات.

بدوره تحدث السيد/ شانكار عن البرامج التي يقوم بها البنك الدولي في المناطق التي يتم العمل معها في فلسطين، موضحاً طبيعة التعاون الذي يجري بين البنك الدولي والحكومة الفلسطينية وبعض الشركاء الاخرين في تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة التحديات والتكيف مع الصدمات، مبيناً شكل وطبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لفلسطين.

واستعرض السيد/ شانكار الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها البنك الدولي والتي تهدف الى بناء اقتصاد فلسطيني مترابط وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل، كما وتهدف أيضا إلى تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات وإيجاد استجابة اجتماعية تهدف إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدرتها من أجل تحسين فرص العمل، وذلك من خلال النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية.