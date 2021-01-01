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العسيلي: قانون الشركات يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الأعمال

الأحد 03 أكتوبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: قانون الشركات يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الأعمال



رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ عام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال.

وأضاف العسيلي، في بيان صحفي، أن" مجتمع الأعمال سيلمس تطورا وتحسنا كبيرا في بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر القانون حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة".

وبين أن القانون يأتي تنفيذا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد، بما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي.

#خالد العسيلي #الاقتصاد

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