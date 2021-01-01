هل يتعارض مع لقاح كورونا؟ الصحة الإسرائيلية توصي بأخذ تطعيم الإنفلونزا قبل الشتاء

القدس المحتلة / سما /

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمهور الإسرائيلي بأخذ التطعيم ضد الإنفلونزا تمهيدا لفصل الشتاء القادم الذي تزداد به الإصابة به.



وذكرت الصحةوفق القناة 7 العبرية أنها من المتوقع أن تتعامل إسرائيل مع مرض كورونا والإنفلونزا الموسمية معا لذا توصي بأخذ ضد فيروس الإنفلونزا في الوقت الحالي.



وقالت إن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يسبب مرضا خطيرا- من التهاب رئوي ومضاعفات تنفسية أخرى وقد تؤدي للموت، ولقاحات الإنفلونزا هي أفضل حل لحماية السكان من المرض.



وأوضحت أن تأثير الإنفلونزا يمكن أن يكون شديدًا حتى في الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض، لذا فإن التوصية هي تطعيم جميع السكان من سن 6 أشهر وما فوق.



ونوهت أنه يجب أن تكون أولوية أخذ تطعيم الإنفلونزا للفئات المعرضة للخطر مثل الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، والنساء الحوامل والأطفال حتى سن 5 سنوات.



وبيّنت الصحة أن لقاحات الإنفلونزا موجودة في صناديق المرضى، مطالبة الجمهور بالاتصال بصناديق المرضى لتحديد موعد لأخذ التطعيم في أسرع وقت ممكن.



وأشارت إلى أنه لا مانع من أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا والكورونا في آن واحد، مبينة أنه تم طلب أربعة ملايين جرعة لقاح للانفلونزا في إسرائيل، مما سمح بتغطية حوالي 44٪ من السكان.