"كورونا" عالميا: 4 ملايين و813 ألف وفاة و235 مليونا و472 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 813 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 235 مليونا وما يزيد عن 472 ألف اصابة، تعافى منهم 212 مليونا وما يقارب من 271 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 351 ألف و988 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,711 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (886 وفاة)، وأميركا (690 وفاة)، والمكسيك (471 وفاة)، والبرازيل (457 وفاة)، والهند (241 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (46,482 إصابة)، وبريطانيا (30,301 إصابة)، وتركيا (27,973 إصابة)، وروسيا (25,219 إصابة)، والهند (23,161 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (719,674 وفاة)، والبرازيل (597,749 وفاة)، والهند (448,846 وفاة)، والمكسيك (278,590 وفاة)، وروسيا (209,918 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,490,897 إصابة)، والهند (33,813,903 إصابات)، والبرازيل (21,459,117 إصابة)، وبريطانيا (7,871,014 إصابة)، وروسيا (7,586,536 إصابة).