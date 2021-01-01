  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شقيقين أثناء تصديهما لاعتداءات المستوطنين شرق يطا

الأحد 03 أكتوبر 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين، أثناء تصديهما لاعتداءات المستوطنين في تجمع لصيفر شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عثمان (37 عاما)، وعباس أبو قبيطة (34عاما)، أثناء تصديهما لاعتداء المستوطنين على سكان التجمع، المعزول بجدار الفصل العنصري، شرق يطا.

يذكر أن المواطنين كسبوا قضية في محكمة الاحتلال لصالح ملكيتهم لأراضي لصيفر المصنفة (ج)، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم بحق سكان التجمع، لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم؛ لصالح الاستيطان.

#يطا

الأكثر قراءة اليوم

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

هل يمتلك السنوار حسابات على شبكات التواصل ؟ حماس تجيب ..

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية: الولايات المتحدة تفتتح قنصليتها في القدس الشرقية بعد اسابيع

12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

كشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. لماذا فكر الأسرى بضم زكريا الزبيدي إلى خطة الهروب؟

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

ما السر الذي قاله غانتس لأبو مازن في اللقاء الأخير بينهما ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية