الاحتلال يعتقل شقيقين أثناء تصديهما لاعتداءات المستوطنين شرق يطا

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين، أثناء تصديهما لاعتداءات المستوطنين في تجمع لصيفر شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عثمان (37 عاما)، وعباس أبو قبيطة (34عاما)، أثناء تصديهما لاعتداء المستوطنين على سكان التجمع، المعزول بجدار الفصل العنصري، شرق يطا.

يذكر أن المواطنين كسبوا قضية في محكمة الاحتلال لصالح ملكيتهم لأراضي لصيفر المصنفة (ج)، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم بحق سكان التجمع، لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم؛ لصالح الاستيطان.