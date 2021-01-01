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الاحتلال يرفض استئنافا للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 81 يوما

الأحد 03 أكتوبر 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رفضت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الحادي والثمانين.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسير الفسفوس يخوض إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور حاد على حالته الصحية، منوهة إلى أن الطاقم القانوني بصدد التوجه للمحكمة العليا للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وإضافة إلى الفسفوس، يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وهم: مقداد القواسمة مضرب منذ 74 يوما، وعلاء الأعرج منذ 56 يوما، وهشام أبو هواش منذ 48 يوما، ورايق بشارات منذ 43 يوما، وشادي أبو عكر منذ 40 يوما.

#الاحتلال

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