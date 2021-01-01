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12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الأحد 03 أكتوبر 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1380 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و2 في نابلس، و2 في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 19، سلفيت 20، طوباس 13، طولكرم 34، أريحا والأغوار 23، بيت لحم 30، جنين 45، نابلس 53، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 9، الخليل 46، قطاع غزة 511.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 61، سلفيت 34، طوباس 3، طولكرم 65، أريحا والأغوار 22، بيت لحم 13، جنين 51، نابلس 203، رام الله والبيرة 95، ضواحي القدس 31، الخليل 25، قطاع غزة 777.

ولفتت إلى وجود 68 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.

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