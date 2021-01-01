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وصول أول طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى تل أبيب

الأحد 03 أكتوبر 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول أول طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

وصلت اليوم الأحد، ولأول مرة في التاريخ، طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب، وفق موقع "YNET".وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه "منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 ، أنشأت مصر شركة "طيران سيناء" لخدمة الرحلات الجوية بين مصر وإسرائيل حصريا، لكن "مصر للطيران" لم تحدد موعدا لأي رحلة جوية إلى إسرائيل لأسباب سياسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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