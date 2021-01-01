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غزة: مزارعون يحتجون على عدم السماح بتصدير منتجاتهم بحريّة

الأحد 03 أكتوبر 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مزارعون يحتجون على عدم السماح بتصدير منتجاتهم بحريّة



غزة/ سما /

 نظم مزارعون وتجار، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة غرب غزة، للمطالبة بالضغط على الاحتلال للسماح تصدير المنتجات، بحرية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنقاذ محاصيلهم الزراعية، والوقوف إلى جانب المزارعين، في ظل سياسة التجويع التي تنتهجها بحقهم سلطات الاحتلال.

وسلم المزارعون والتجار رسالة لممثلي الأمم المتحدة، احتجاجًا على العراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها الاحتلال أمام السلع الزراعية والتسويقية التي يتم تصديرها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج.

ويصر الاحتلال على عدم السماح بتسويق البندورة للضفة بدون (قمعة)، وهو ما يؤثر على المنتج الزراعي وجودته ويكبد المزارعين الكثير من الخسائر.

وأتلف بعض المزارعين كميات من المحاصيل، التي يضع الاحتلال شروطًا تعجيزية أمام مرورها عبر معبر “كرم أبو سالم” الوحيد المخصص للحركة التجارية.

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