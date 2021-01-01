بيع شقة فاتن حمامة في المزاد العلني

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات مفادها أن شقة الممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​ قد بيعت في المزاد العلني.

شقة فاتن في عمارة تحمل إسم "ليبون" في شارع الزمالك في القاهرة، وجاء في الإعلان الرسمي للحي: "تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة".

وعبر المتابعين عن صدمتهم بعد هذا الخبر واعتبروا أن الشقة يجب أن تتحول إلى متحف.