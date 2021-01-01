  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بيع شقة فاتن حمامة في المزاد العلني

الأحد 03 أكتوبر 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع شقة فاتن حمامة في المزاد العلني



وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات مفادها أن شقة الممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​ قد بيعت في المزاد العلني.

شقة فاتن في عمارة تحمل إسم "ليبون" في شارع الزمالك في القاهرة، وجاء في الإعلان الرسمي للحي: "تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة".

وعبر المتابعين عن صدمتهم بعد هذا الخبر واعتبروا أن الشقة يجب أن تتحول إلى متحف.

#فاتن حمامة #المزاد العلني #ليبون #الزمالك #القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

صورة: وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من من عملية "تأجير الأرحام"

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الأحمد: مركزية "فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت ويكشف الأسباب..

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

هل يمتلك السنوار حسابات على شبكات التواصل ؟ حماس تجيب ..

الأخبار الرئيسية

كشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. لماذا فكر الأسرى بضم زكريا الزبيدي إلى خطة الهروب؟

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

الصحة بغزة : 6 حالات وفاة، وتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ما السر الذي قاله غانتس لأبو مازن في اللقاء الأخير بينهما ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية