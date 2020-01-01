من هي الفتاة التي أبهرت جمهور إكسبو 2020؟

وكالات / سما /

خطفت الطفلة الهندية، ميرا سينغ، الأضواء وأبهرت الجمهور في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي.

وشاركت ميرا في أكثر من عرض بحفل الافتتاح الذي بث على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في جميع أنحاء الإمارات.

وقالت إنها تدربت كثيرا من أجل العرض، حتى أن التدريبات استمرت حتى صباح يوم الخميس. وأضافت أن "العرض مذهل ورائع وأحببته حقا"، مشيرة إلى أنها تغني وترقص باليه معاصر وهيب هوب.

وتابعت: "كانت تجربة الأداء جيدة. شعرت بالثقة حيالها، ووقع علي الاختيار من بين فتاتين. أعيش هنا منذ مولدي وبدأت العمل بعروض الأزياء والتمثيل منذ كنت بعمر 6 أعوام".

واستمتع المشاهدون بعروض بصرية وموسيقية وعروض أداء مبهرة، إذ اجتمعت نخبة من الفنانين المشهورين عالميا والمواهب الصاعدة معا في تحفة فنية ترفيهية.

وإكسبو 2020 من أولى الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة كورونا، وتستمر فعالياته من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.