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أميرة اليابان تتخلى عن عرشها للزواج من عامة الشعب

الأحد 03 أكتوبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميرة اليابان تتخلى عن عرشها للزواج من عامة الشعب



وكالات / سما /

بعد سنوات من الجدل، ستتزوج الأميرة اليابانية، ماكو ، هذا الشهر من زميلها السابق، كي كومورو، وهو من عامة الشعب الياباني، وبالتالي ستتخلى عن مكانتها الملكية.

وقال القصر الإمبراطوري إن موعد الزفاف تم تحديده في 26 أكتوبر. كما أنه من المخطط التخلي عن الطقوس المعتادة المرتبطة بحفلات زفاف أفراد العائلة الإمبراطورية.

وذكرت مصادر حكومية إنه في حين أن الفتيات في الأسرة الإمبراطورية يتلقين تقليديا مبلغا إجماليا يصل إلى حوالي 150 مليون ين عند مغادرتهن منزل العائلة، فمن المرجح أن يتم قبول طلب الأميرة ماكو غير المسبوق بعدم تلقي أي مدفوعات من هذا القبيل.

وقد عاد كومورو إلى اليابان يوم الاثنين للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما غادر إلى نيويورك في أغسطس 2018 للدراسة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، والتي تخرج منها بدرجة دكتوراه في القانون في مايو من هذا العام.

كان من المقرر أن يتزوج الثنائي في البداية في عام 2018، ولكن تم تأجيله بعد سلسلة من التقارير الإعلامية حول خلافات عائلية داخلية.

ومن المتوقع أن ينتقل الزوجان إلى الولايات المتحدة بعد زواجهما، حيث يعمل كومورو محاميا.

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