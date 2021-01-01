عادات غير صحية تسبب السكتة الدماغية

وكالات / سما /

السكتة الدماغية ليست مقتصرة على رجل أو امرأة مسنة فقط ، فقد تحدث في أي عمر، وتناول حبوب منع الحمل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية لدى النساء، حيث أشارت جمعية السكتات الدماغية إلى أنه بشكل عام، تعاني النساء أكثر من الرجال من السكتات الدماغية، ويمكن أن يرجع ذلك إلى طول العمر الذي تعيشه النساء مقارنة بالرجال، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

فيما يلى.. 5 خيارات لنمط حياة غير صحى قد يجعلنا أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية:-

حبوب منع الحمل لدى النساء

تحتوي حبوب منع الحمل المركبة عن طريق الفم على هرمون الاستروجين، الذي يعد سببًا في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

التدخين

يعد التدخين خيارًا آخر لنمط الحياة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك من المهم الإقلاع عن التدخين للوقاية منها.

عدم ممارسة الرياضة

خيار آخر لنمط الحياة غير الصحي والذى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث من المهم القيام بنشاط بدنى وممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث يُعزز ذلك الصحة بشكل عام ويحميك من الأمراض الخطيرة.

استخدام العقاقير المحظورة

ينطوي استخدام العقاقير المحظورة أيضًا على مخاطر عالية للإصابة بسكتة دماغية مميتة، لذلك يجب تفادى ذلك وعدم استخدام أية عقاقير دون استشارة الطبيب.

لذلك يمكن أن يساعدك اتباع نمط حياة صحي من خلال نظام غذائي متوازن، على تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، كما يمكنك الحفاظ على صحتك من خلال زيارة طبيبك بانتظام لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديك من أجل تفادى أية مشاكل صحية قد تتعرض لها.