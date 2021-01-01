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خطر انخفاض الهيموغلوبين في الدم

الأحد 03 أكتوبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطر انخفاض الهيموغلوبين في الدم



وكالات / سما /

أوضح الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف لماذا انخفاض محتوى الهيموغلوبين في الدم يشكل خطرا على الصحة.

وقال على قناة "روسيا -1" التلفزيونية، إن انخفاض مستوى الهيموغلوبين يؤدي إلى التعب السريع، وزيادة تساقط الشعر أمر ممكن أيضًا.

وأضاف مياسنيكوف أن هذه المشكلة تتعلق أساسًا بالجنس اللطيف. على الرغم من خضوعهم لدراسات مختلفة واجتياز الاختبارات، إلا أن أسباب انخفاض الهيموغلوبين غالبًا ما تظل غير معروفة.

كما لفت الطبيب الانتباه أيضًا إلى أن الهيموغلوبين عند النساء قد ينخفض ​​بسبب الحيض المنتظم. ومن الأسباب الأخرى المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي، حيث يتم تشخيص التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون أو الزوائد اللحمية التي تنزف.

#الدماغ #الهيموغلوبين #تساقط الشعر #الدم #الصحة

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