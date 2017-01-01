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العاهل الأردني يأمر بالعفو عن المحكومين في قضايا "إطالة اللسان"

الأحد 03 أكتوبر 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يأمر بالعفو عن المحكومين في قضايا "إطالة اللسان"



القدس المحتلة / سما /

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، حكومة بلاده السير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان" على الملك، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.


وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدرت بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".


وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يُدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفوياً أو خطياً أو إلكترونياً أو إرسال صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.


وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وإما العفو العام فيقرر بقانون خاص".


وقال مصدر قضائي أردني لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "نص المادة 195 من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد أن كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز، تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017".


وأضاف إنه بعد التوجيه الملكي فإن "المحاكم ستعمل اعتباراً من اليوم الأحد على دراسة كافة القضايا والقرارات القطعية الصادرة عنها من قبل محاكم الاستئناف والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر".


ولكن لم يكن بوسع المصدر تحديد عدد الأشخاص المتهمين بالقضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان" في الوقت الحالي.


وتعود آخر قضية "إطالة لسان" إلى نيسان الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات إلى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، قبل تبرئتها بعد لفتة ملكية نحوها.


وروت آثار الدباس (34 عاماً) حينها لوكالة فرانس برس أن خلافاً نشب بينها وبين سيدة أخرى حول أسلوب قيادة سيارتيهما، وأنها انتقدت السيدة وخاطبتها قائلة "قودي جيداً"، فردّت الأخرى قائلة "أنا أقود أفضل منك ومن أبيك".


وقالت الدباس إنها تأثرت كون والدها متوفى، فقالت "أبي عندي أحسن من الملك".


وفوجئت الدباس لاحقاً بشكوى قانونية قدمتها السيدة ضدها بتهمة "إطالة اللسان على الملك". ودانتها محكمة صلح عمان في 29 آذار الماضي وحكمت عليها بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ.


ولكن الدباس أخبرت فرانس برس أنها تلقت بعدها اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، قبل حكم جديد في محكمة الاستئناف في القضية.

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