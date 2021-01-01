وفد من رجال الأعمال يغادر قطاع غزة باتجاه مصر

غزة/ سما /

غادر وفد من رجال الأعمال في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري، في إطار زيارة كان مخطط لها منذ نحو شهر وتم تأجيلها بسبب انتخابات اتحاد المقاولين.

ويضم الوفد 15 شخصية من قطاعات مختلفة، حيث سيلتقون بالمسؤولين عن ملف إعادة إعمار غزة بالجانب المصري، وممثلين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.

وستبحث بعض الشخصيات ضمن الوفد بعض القضايا المتعلقة بالبضائع التي يسمح بدخولها لغزة، وتعزيز التبادل التجاري بما يشمل التصدير من غزة إلى مصر، إلى جانب بحث ملفات اقتصادية تهدف لتحسين الوضع الحياتي بغزة.