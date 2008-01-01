أرقام سلبية غير مسبوقة لفريق برشلونة هذا الموسم

وكالات / سما /

بدأ فريق برشلونة موسمه الجديد بأسوأ شكل ممكن على جميع الأصعدة، فجمع فريق كومان 12 نقطة من 7 مباريات، وتلقى خسارتين على صعيد دوري الأبطال.

لم يتوقع أكثر المتشائمين أن تكون هذه هي نتائج البارسا حتى بعد رحيل ليونيل ميسي، لكن مشروع النادي لم ينجح بتكوين تشكيلة تنافسية كما وعد خوان لابورتا رئيس مجلس الإدارة.

ويظهر وأن برشلونة يعاني في الوقت الحالي بقوة، فعلى الصعيد الهجومي سجل 11 هدفاً فقط واستقبلت شباكه 7 أهداف، بالإضافة لأنه لم يسجل في أوروبا أي هدف إلى الآن واستقبلت شباكه 6 أهداف من مباراتين.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة سجل حتى الآن 11 هدفاً فقط في 9 مباريات بجميع المسابقات وهو أقل رقم هجومي للفريق منذ عام 2008.

كذلك سدد الفريق في آخر 180 دقيقة أمام بنفيكا وأتلتيكو مرة واحدة فقط على مرمى الخصم وكانت تسديدة كوتينيو على أوبلاك في واندا متروبوليتانو.

لم ينجح فريق كومان في التسجيل في 4 مباريات من أصل 9 مباريات قاد فيها الفريق الكاتالوني هذا الموسم، وهو رقم يُنذر بمشكلة كبيرة كذلك على مستوى النجاعة الهجومية.