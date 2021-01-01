مانشستر يونايتد يُحدد موعداً نهائياً لحسم مستقبل بوجبا

وكالات / سما /

حدد نادي مانشستر يونايتد موعداً نهائياً لحسم مسألة تجديد النجم الفرنسي بول بوجبا، وورد أن النادي أبلغ اللاعب وكيل أعماله مينو رايولا بذلك.

يتمتع لاعب الوسط صاحب الـ 28 عاماً بأفضل فتراته في أولد ترافورد منذ بداية الموسم الماضي، ليس فقط بسبب الأداء الثابت بل من خلال تمريراته الحاسمة لزملائه.

قام بوجبا بصناعة 7 أهداف في أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولم يصل أي لاعب في تاريخ المسابقة سابقاً إلى هذا الرقم بهذا السرعة.

ولكن رغم إظهار هذا المستوى الممتاز فإن مانشستر يونايتد لا يشعر بأن اللاعب واضح الذهن، حيث بقت 9 أشهر فقط على نهاية عقده الحالي مع النادي.

وذكرت صحيفة ذا صن أن مديري اليونايتد أخبروا بوجبا بأنهم يريدون اتخاذ قرار بشأن مستقبله بحلول عيد الميلاد، وأبلغوا رايولا أنهم سيعرضوا على بوجبا صفقة يحصل فيها على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن ربما يكون لدى رايولا خطط أخرى كما أن المحادثات بينه وبين ريال مدريد مستمرة أيضاً، كما أن باريس سان جيرمان قد يدفع 510 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع للانتقال إلى فرنسا.