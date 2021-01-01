فيديو.. أتلتيكو مدريد يعمق جراح برشلونة ويكبده خسارة جديدة

وكالات / سما /

عمق أتلتيكو مدريد جراح مواطنه برشلونة وألحق به الهزيمة الثانية على التوالي في كل المسابقات، بالفوز عليه بثنائية دون رد، مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة الذي خسر في آخر مبارياته الأوروبية على يد بنفيكا البرتغالي بثلاثية دون رد في ملعب النور، حل ضيفاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو على أمل الخروج بشيء إيجابي من مواجهة الأتليتي.

وواصل فريق الهولندي رونالد كومان بذلك نزيف النقاط في الموسم الجديد من الليجا، حيث توقف رصيده بالخسارة عند 12 نقطة في المركز التاسع من سبع مباريات.

اهتزت شباك البارسا بهدف أول بعد مرور 23 دقيقة فقط من اللقاء، من توقيع الفرنسي توماس ليمار، الذي استغل تمريرة حريرية من زميله لويس سواريز، لاعب البلوجرانا السابق.

سواريز عاد هذه المرة ووضع بصمته في شباك تير شتيجن ونجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

ولم تفلح محاولات برشلونة في تسجيل هدف تقليص الفارق، ولا محاولات الأتليتي للوصول للثالث، لينتهي الشوط الثاني على نفس نتيجة الأول بفوز الروخي بلانكوس بثنائية دون رد.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد الأتليتي للنقطة 17 في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد المتصدر والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد إسبانيول، مساء الأحد.